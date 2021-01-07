شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: كان فيه سحر في مرمى محمد الشناوي بنهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايهاب الخطيب، رئيس قناة الأهلي، إن الحكم الجزائري مصطفى غربال، أخبر محمد الشناوي بوجود شئ غريب داخل مرماه.

وأضاف الخطيب :«في حادثة حصلت في ماتش النهائي مع محمد الشناوي، الحادثة دي وهو نازل الشوط التاني، وهو نازل في الشوط التاني الحكم الجزائري غربال نادي علي الشناوي وقاله "في حاجة اترمت في المرمي عندك شوفها».

وتابع الخطيب:«الشناوي بص في المرمي لقي منديل أبيض ملفوف خد المنديل فتحه لقي رقبة طائر براس ملفوفة،الشناوي خدها ونادي علي حد من غرفة الملابس قاله خدها بعيد خالص... اللي بقولهولكم ده البرامج كلها تسأل فيه الشناوي لما تستضيفه، والشناوي موجود والحكم موجود.. في ناس بتعمل الحاجات دي، لكن أنا بقولكوا الحاجات دي مالهاش أي تأثير خالص».