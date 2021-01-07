شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبيت في القاهرة استعداداً للسفر الي المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، الي القاهرة " الخميس "، استعداداً للسفر الي المغرب " الجمعة ".

ويستعد الإسماعيلي، للقاء الرجاء البيضاوي، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية، والذي سيقام في المغرب.

وقرر ابوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق، المبيت في القاهرة، بأحد الفنادق، استعداداً لرحلة السفر الي المغرب، وفضل الجهاز الفني المبيت في القاهرة، لتفادي سوء الأحوال الجوية، الذي قد يؤدي الي تعطيل سفر الفريق.