شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاسماعيلي يتدربون علي ركلات الترجيح قبل السفر الي المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - .

حرص ابوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، علي تدريب لاعبيه علي ركلات الترجيح، في المران الذي اقيم " الخميس " بالأسماعيلية، تحسباً للإحتكام اليها امام الرجاء البيضاوي.

ويستعد الاسماعيلي، لمواجهة الرجاء البيضاوي، المقررة " الاثنين "، في المغرب، في اياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وادي الفريق، اخر تدريباته في الاسماعيلي، قبل السفر الي المغرب، واشتمل المران، على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني، المران بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.