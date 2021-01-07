اخبار الرياضه

لاعبو الاسماعيلي يتدربون علي ركلات الترجيح قبل السفر الي المغرب

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاسماعيلي يتدربون علي ركلات الترجيح قبل السفر الي المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - .

حرص ابوطالب العيسوي، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، علي تدريب لاعبيه علي ركلات الترجيح، في المران الذي اقيم " الخميس " بالأسماعيلية، تحسباً للإحتكام اليها امام الرجاء البيضاوي.

ويستعد الاسماعيلي، لمواجهة الرجاء البيضاوي، المقررة " الاثنين "، في المغرب، في اياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وادي الفريق، اخر تدريباته في الاسماعيلي، قبل السفر الي المغرب، واشتمل المران، على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية، واختتم الجهاز الفني، المران بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    145,590

  • تعافي

    115,975

  • وفيات

    7,975

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا