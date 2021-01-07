شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أرسنال ترفض رحيل «الننى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت جماهير نادى أرسنال رحيل محمد الننى، نجم المنتخب الوطنى، عن صفوف الجانرز، بعدما فجرت صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول وضع الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى للفريق، الفرعون المصرى على قائمة اللاعبين المغادرين للجانرز، سواء خلال انتقالات الشتاء الحالية أو الصيف المقبل، فى إطار خطة الإصلاح الشامل التى يقوم بها داخل الفريق. وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن أرتيتا استقر على رحيل قائمة تضم ثمانية لاعبين، على رأسهم محمد الننى، إضافة إلى مطالبته برحيل ريس نيلسون، تشامبرز، بالجون وويلك، كولاسيناك، سوكراتيس، موستافى، بجانب الابتعاد المحتوم بالنسبة للألمانى مسعود أوزيل الذى خرج من حسابات المدرب الإسبانى مع بداية الموسم الجارى، وغض الطرف عن اختياره ضمن قائمة الجانرز محلياً أو أوروبياً.

من جانبها رفضت جماهير أرسنال التفريط فى خدمات الننى لاسيما بعد تألقه هذا الموسم وظهوره بشكل مميز منذ عودته من الإعارة، حيث خاض العديد من المباريات أساسيًا خلال الفترة الماضية بعد غياب توماس بارتى بسبب الإصابة. على الجانب الآخر، ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن أرسنال لن يسمح برحيل محمد الننى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد دخول دائرة اهتمام نادى بشكتاش التركى، الذى يرغب فى ضمه على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الجارى، بمقابل مادى 7 ملايين يورو.