شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عدد الحضور الجماهيرى لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد فى مصر، أنه تقرر أن تكون نسبة الحضور الجماهيرى لمباريات البطولة 20% من سعة الصالات المغطاة التى تستضيف البطولة وهى صالات استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية وبرج العرب. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة الصحة على حضور هذه النسبة من الجماهير حرصا على سلامتها فى إطار الإجراءات الاحترازية فى مواجهة تفشى وباء الكورونا والتى تقرر الالتزام بها خلال البطولة التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير.

وقال إنه تم بنجاح تجربة نظام الفقاعة الطبية الذى سيطبق خلال أيام البطولة على المنتخب اليابانى خلال وصوله إلى مطار القاهرة وفى مباراته الودية مع المنتخب، وهذا النظام يتضمن إجراءات احترازية صارمة منذ وصول المنتخبات المشاركة إلى مطار القاهرة.