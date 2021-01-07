شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتطلع لاستعادة القمة أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختبارا جديدا أمام سيراميكا، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز.

يبحث الأهلى عن تجنب مفاجآت ضيفه، الطامع فى تحقيق مفاجأة وإلحاق أول هزيمة بالفريق الأحمر، وتعويض التعادل الأخير مع وادى دجلة لاستعادة القمة.

تحضيرات الأحمر شهدت التركيز على علاج الأخطاء الفنية التى وقع فيها اللاعبون مؤخرا لتجنب تكرارها، بجانب تدريب اللاعبين على بعض الجملة الفنية التى يرغب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، فى تنفيذها خلال اللقاء، كما سادت حالة من الارتياح بعدما استعاد الفريق القوة الضاربة بتعافى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق من فيروس كورونا، كما أن المباراة ستشهد الظهور الأول للكونغولى والتر بواليا، الوافد الجديد، بعدما قام النادى بقيده فى القائمة ليكون على رأس المهاجمين بالفريق.

الأهلى حصد 10 نقاط من 4 مباريات وتعادل فى آخر جولة أمام وادى دجلة، ويبحث عن ثلاث نقاط جديدة لاستمرار رحلة الدفاع عن اللقب، وينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد بيكهام، وحمدى فتحى وأليو ديانج وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يرفع سيراميكا شعار التحدى أمام بطل الدورى لرغبته فى تحقيق المفاجأة، وذلك بعدما قدم الفريق مستويات طيبة مع مدربه هيثم شعبان، منذ بداية الدورى، حيث اقتنص 7 نقاط من 4 مباريات، وأعلن مدربه التحدى فى تصريحات قبل لقاء الأهلى بحديثه عن عدم التأثر بالفوارق التاريخية بين الناديين قائلاً: «التاريخ لن يكون لاعباً فى السويس، فالمباراة داخل المستطيل الأخضر فقط».

وتحيط الشكوك بمشاركة ثلاثى سيراميكا كليوباترا صالح جمعة والحارس عامر محمد عامر ومحمد مسعد، ولكن الفريق لديه أوراق مهمة أيضاً، على رأسها محمد إبراهيم، بجانب الغانى كوامى بونسو، لاعب الترجى التونسى السابق، وشادى حسين.

وحرص المدير الفنى لسيراميكا على تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين لتجهيزهم جيدا للمباراة التى تعتبر من أصعب المواجهات التى تواجه الفريق خلال رحلته بالدورى، وشدد المدرب خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة العودة إلى الانتصارات بعد السقوط فى آخر مباراتين، واستمرار التواجد بقرب المربع الذهبى، كما طالبهم بإغلاق المساحات أمام لاعبى الأهلى والحذر من محمد شريف الذى يعتبر من أخطر لاعبى الأحمر لقدرته على التسجيل، بجانب الوافد الجديد والتر بواليا الذى سيكون محط أنظار الجميع فى أول ظهور له بقميص الأهلى.

سيراميكا يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، جمعها من أربع مباريات، فاز فى مبارتين وخسر لقاءً، وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف، وتلقت شباكه هدفين، ومازالت لديه مباراة مؤجلة.