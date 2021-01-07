شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» فى قائمة الأغلى عالميًا.. وخروج «رونالدو » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزاح النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة، وكريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، من قائمة أغلى 100 لاعب فى العالم خلال هذه الفترة. وتصدر «مو»، نجم الريدز، قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة فى العالم، وفقًا لما نشره تقرير الدراسات الرياضية بسويسرا بالمشاركة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» مساء أمس. وبلغت القيمة التسويقية لنجم المنتخب الوطنى، 134 مليون يورو ما يوازى 2 مليار و588 مليون جنيه، وتواجد فى المرتبة 12 عالميا، ويعد ثامن أغلى مهاجم فى الدوريات الكبرى، وثانى أغلى اللاعبين فى الريدز.

ووفقا للتقرير، جاء ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، كأغلى لاعب فى العالم بواقع 156.6 مليون يورو، ثم هالاند، نجم بروسيا دورتموند، بقيمة 152 مليون، وجاء ثالثا، ألكسندر أرنولد بقيمة 151.6 مليون يورو، ورابعا، فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 151.1 مليون يورو. وكيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان، جاء خامسا، بقيمة 149.4 مليون يورو، وسادسا، جادون سانشو، 148.3 مليون يورو، وجواو فيليكس 141.5 مليون يورو، سابعا، وألفونسو ديفيدز 139.2 مليون، وتاسعا، رحيم استرلينج 136.9 مليون يورو، وعاشراً كاى هافرتز بواقع 136 مليون يورو. وتواجد صلاح، فى قائمة الأغلى، فى المركز 12 عالميا، والثامن فى الدوريات الكبرى، والثانى فى ليفربول، متفوقا بفارق كبير عن ليونيل ميسى الذى جاء فى المركز 97 بواقع 54 مليون يورو، فيما خرج نهائيا رونالدو من قائمة أغلى 100 لاعب فى العالم. وكشف موقع صحيفة «ميرور» البريطانى أن جويل ماتيب، مدافع ليفربول الإنجليزى، سيكون جاهزا لتدعيم فريقه خلال موقعة مانشستر يونايتد المقبلة.