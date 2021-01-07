شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب مصطفى محمد و«ساسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، توقيع عقوبات صارمة على ثنائى الفريق الكروى الأول بالنادى مصطفى محمد، وفرجانى ساسى، بسبب قيام الأول بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية بدون الحصول على إذن من الجهاز الفنى، فيما تغيب الثانى عن التدريبات بسبب سفره إلى تونس.

وكانت لجنة الكرة رفعت مذكرة رسمية لإدارة النادى، ضد ساسى، بسبب تغيبه عن التدريبات بدون إذن خلال الفترة الأخيرة. فى سياق آخر، أعلن أيمن يونس، الرئيس التنفيذى لقطاعات كرة القدم بالنادى، عن انتهاء مهمته مع القلعة البيضاء، وذلك بعد تولى هذه المهمة فى نوفمبر الماضى.

من جانبه، كشف أيمن يونس، لـ«المصرى اليوم» أن جلسته مع وزير الشباب والرياضة، الأسبوع المقبل، قد تشهد تجديداً لمدة تكليفه فى الزمالك أو رحيله بعد انتهاء التكليف، وأنه لم يعلن رحيله بشكل رسمى عن الزمالك.

وقال يونس، إن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يؤكد أنه سيرحل عن الفريق، وقال: «تصريحاتى تم تفسيرها بشكل خاطئ، لم أقل إننى أتقدم باستقالتى، وإنما أوضحت أن فترة تكليفى من وزير الشباب والرياضة كانت لمدة شهر، وأننى كنت متطوعا لخدمة الزمالك لضمان التنظيم الإدارى والفنى فى فرقة الكرة بتكليف من الوزير أشرف صبحى، وحاليا أشرف قاسم، وعبد الحليم على ناجحان فى عملهما، وخالد رفعت يعمل بشكل رائع فى لجنة التسويق، وفاروق جعفر يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة لحسين السيد وعادل عبد الواحد، وحرصت على تعديل البيت من الداخل، وسوف أسلم كل شىء الأسبوع المقبل بعد عقد جلسة مع الوزير».

مصطفى محمد - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، أغلقت إدارة النادى باب الاحتراف الخارجى لأى لاعب بالفريق، بعد تلقى أكثر من لاعب عروضا للاحتراف، ما أدى لتخوف المجلس من تشتيت أذهان اللاعبين.

كما قررت اللجنة المعينة لإدارة النادى عدم النظر فى أى عروض احترافية خارجية فى الوقت الحالى، حفاظا على استقرار الفريق، وذلك فى بيان رسمى.

فيما قال مصدر مسؤول فى الزمالك: «هناك عروض خليجية لزيزو، وشيكابالا، وساسى، والونش، ومحمود علاء، وسانت إتيان يريد مصطفى محمد، والعروض تنهال على لاعبى الزمالك من الأندية الخارجية، ولن يرحل أى لاعب من الزمالك فى الانتقالات الحالية، وبالعكس القلعة البيضاء تبحث عن إضافة صفقة جديدة خلال هذا الشهر».

على جانب آخر، يدخل الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، تحت قيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، معسكرا مغلقا، اليوم، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، غدًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى المصرى العام. وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبى الفريق، الخميس، وطالبهم بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط.