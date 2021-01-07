شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة تجديد عقد فينالدوم مع ليفربول مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زادت حدة الأزمة في مفاوضات التجديد بين مسؤولي ليفربول ولاعب وسط الفريق، الهولندي جورجينيو فينالدوم، حيث ينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في ختام الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر من بداية يناير الجاري.

ويسعى مسؤولو الريدز لإبقاء اللاعب في أنفيلد، في ظل العروض المغرية التي تلقاها، خاصة من نادي برشلونة الطامح لضمه مجانا، الصيف المقبل.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول قدم عرضا جديدا لفينالدوم لكن اللاعب لم يوقع عليه بعد، مؤكدة تأزم المفاوضات بين الطرفين، وأوضحت أن سبب امتناع فينالدوم عن التجديد لليفربول حتى الآن، رغبته في الشعور بمدى قيمته داخل الفريق من خلال منحه المقابل المالي الذي يبرهن على ذلك.

وأضافت الشبكة أن العرض الحالي لم يُرضِ طموحات اللاعب الذي يحرص على البقاء في آنفيلد، لكن بشروط مالية لائقة.