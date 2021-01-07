شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يحسم مباراة الإثارة التحكيمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

فاز شباب الأهلي على خورفكان 4-2 في ذهاب الدور ربع النهائي (جولة محمد بن راشد لبطولة كأس الخليج العربي)، التي شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، ليقطع تلاميذ المدرب مهدي علي شوطاً مهماً في طريق الوصول لنصف النهائي؛ حيث ستكون مهمتهم أسهل في مباراة الإياب يوم السادس والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.

سجل لشباب الأهلي أحمد العطاس (12) وهيلدون راموس جناج الرأس الأخضر ( 18) والبرازيلي كارلوس ادواردو (41) والأرجنتيني كارتابيا (88 من ركلة جزاء)، وسجل لخورفكان برونو (80) بعد تسديدة خارج منطقة الجزاء مسجلاً هدفاً عالمياً، ومحمد مرزوق مدافع شباب الأهلي (82 بالخطأ في مرماه).

جاءت المباراة غريبة الأطوار وحدث فيها كل شيء واستمرت نحو 100دقيقة لكثرة التوقفات واللجوء لتقنية الفيديو «الفار»، كما شهدت منعرجات وأحداثاً وهدفاً عالمياً وكانت السيطرة في البداية لصاحب الأرض قبل أن يفرض شباب الأهلي أفضليته وينهي الشوط الأول متقدماً بثنائية وقلص «النسور» الفارق مستغلاً طرد مدافعه عبد العزيز هيكل في الدقيقة 68، ثم أضاف الهدف الثاني، وفي الوقت الذي بدأ فيه شباب الأهلي يتخوف من تكرار «سيناريو» الدوري؛ حيث خرج متعادلاً 2-2 من نفس الملعب على الرغم من تقدمه في الشوط الأول بهدفين، حصل ادواردو الذي استعاد للمباراة الثانية مستواه المميز السابق على ركلة جزاء بذكاء سجل منها «الفرسان» الهدف الرابع، واحتج لاعبو «النسور» على الركلة وبعد عودة الحكم للفيديو أصر على قراره قبل أن يقصي برونو لاعب خورفكان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 95، وهي كذلك كانت حالة مثيرة للجدل، وقد أصر الحكم أيضا على صحة قراره بعد العودة لـ«الفار» على الرغم من أن الخبير التحكيمي إبراهيم المهيري، قال: «إن حالة برونو لا ترتقى للطرد، كما أن شباب الأهلي لم يستحق ركلة جزاء».