شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال مرشح لحصد نقاط «الباطن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل الجمعة، ضيفاً على الباطن، صاحب المركز 13 لحساب الجولة الثانية عشرة.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 24 نقطة، بيد أن الأزرق غاب عن الانتصارات في آخر جولتين، مكتفياً بالتعادل 1-1 مع الاتحاد، ثم الشباب، وفي آخر خمس مواجهات فاز الفريق بمباراتين فقط وخسر واحدة، إلى جانب تعادلين.

ويبحث الباطن عن نفض قميص الهزائم الذي ارتداه في آخر ثلاث مواجهات، ما جعل بدايته الواعدة تتوقف ويتجمد رصيده عند 11 نقطة.

وتتوفر في كتيبة الهلال كامل الجودة للعودة بنقاط المباراة، عطفاً على الأسماء التي يقودها الفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو.

وفي الرياض، يبحث النصر عن الفوز على ضيفه العين ليواصل الأول التحرك من المراكز المتأخرة بعد تحسن عروضه تدريجياً، وعودته بالفوز من ملعب مضيفه الفيصلي 3-2 في الجولة الأخيرة تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي الن هورفت.

ويحل النصر في المركز 14، والعين في المركز قبل الأخير بعشر نقاط، والأخير يمتلك نفس الطموحات بعد تعثره بالخسارة أمام أبها.

ويفتقد النصر مجدداً لهدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله المصاب منذ جولتين على مستوى العضلة الضامة.

وفي الخُبر، يواجه الأهلي الجريح اختباراً صعباً أمام القادسية الحادي عشر، ويحتل الأهلي الوصافة برصيد 22 نقطة، بعد خسارته في ملعبه أمام التعاون 0-3، ليحرم الفريق الجداوي من فرصة خطف الصدارة من الهلال.