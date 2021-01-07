شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فيفا» يشيد بكرة القدم السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

‏أبدى السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اندهاشه مما شاهده على صعيد كرة القدم السعودية خلال زيارته إلى الرياض ولقائه بوزير الرياضة السعودي عبدالعزيز الفيصل وأيضاً رئيس الاتحاد السعودي للعبة ياسر المسحل.

وقال جياني: «ما رأيته هنا مثير للدهشة، وعلى العالم بأسره أن يأتي إلى السعودية لمشاهدته، التطور الكبير الذي تم خلال العامين الماضيين لا يُصدق».

وكان رئيس «فيفا» قد زار مقر الاتحاد السعودي وتواجد في متحف الاتحاد، كما زار مقر لجنة الحكام واطلع على الاستعدادات القائمة لاستضافة المواعيد الكروية، إضافة إلى مشروع الملاعب الثلاثة التي سيتم تدشينها في الرياض والدمام قبل 2027 بسعة تبلغ 22 ألف متفرج لكل ملعب، وكذلك زار أهم المواقع السياحية في الرياض، قبل أن يخوض مباراة كرة القدم مع وزير الرياضة السعودي واللاعبين القدامى.