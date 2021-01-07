«موسيمانى» يحدد 23 لاعبًا فى القائمة النهائية بمونديال الأندية ويرسلها للفيفا.. واستبعاد 12 عنصرًا

الشارقة - اميمة ياسر - استقر النادي الأهلي على عدد اللاعبين الذين سيقيدهم في القائمة المبدئية، التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الساعات الأخيرة، تمهيدا لمشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية، الذي تأهل له ممثلا عن القارة الأفريقية، بعدما حسم لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في نهائي القرن.

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه تم إرسال قائمة مبدئية للاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية وتضم 35 لاعبا.

وأعلن «عبد الحفيظ»، أنه سيتم استبعاد 12 لاعبا من القائمة المرسلة، بعد 17 يوما من الآن، وبالتحديد يوم 23 يناير الجاري، لأن القائمة النهائية ستتكون من 23 لاعبا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويتواصل الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مع الفريق المعاون ولجنة التخطيط، من أجل الاستقرار على الـ23 لاعبًا فى القائمة النهائية للقلعة الحمراء في مونديال الأندية.

وتشير مصادر إلى استقرار موسميانى على قائمة المونديال، حال عدم تعرض هذه العناصر لأى إصابات فى الفترة المقبلة حسبما نشر موقع "مبتدأ" والتى تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول، وياسر إبراهيم، ومحمد هانى، وأحمد رمضان "بيكهام"، ورامى ربيعة، وبدر بانون، وأيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، وأكرم توفيق، ومحمد مجدى "أفشة"، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وطاهر محمد طاهر، ووليد سليمان، وجونيور أجايى، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وحمدى فتحى.

خط الهجوم: مروان محسن، ومحمد شريف، ووالتر بواليا.



يُذكر أن الأهلي حسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى سونيديب بطل النيجر، بخماسية دون مقابل، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وينتظر تحديد منافسيه في الدور المقبل، من خلال القرعة التي ستتم بعد غد الجمعة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية الذي ينطلق في بداية الشهر المقبل، بمشاركة أبطال قارات العالم، وهم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وأولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، بالإضافة إلى الدحيل بطل الدروي القطري.