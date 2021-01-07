كرة المضرب: إيقاف الأوكرانية ياستريمسكا بسبب المنشطات

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باريس: أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب (أي تي أف) الخميس أنه أوقف اللاعبة الاوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنفة 29 عالميًا مؤقتًا عن ممارسة الرياضة بعد اختبار منشطات مفاجئ جاءت نتيجته إيجابية لمادة محظورة.

وأظهرت نتيجة اختبار للبول خضعت له في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 خارج اطار المنافسات على احتواء مادة ميسترولون، وفق ما أشار الاتحاد، وهو ستيرويد ابتنائي يستخدم بشكل أساسي في علاج انخفاض مستويات التستوستيرون وربما حتى لعلاج العقم عند الرجال.

وأضاف الاتحاد أن ياستريمسكا البالغة 20 عامًا لم تطعن بعد في ايقافها المؤقت، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 كانون الثاني/يناير وسيستمر حتى اتخاذ قرار نهائي.

وغرّدت الاوكرانية عبر حسابها على تويتر "أؤكد أنني لم أستخدم مطلقًا أي مادة لتحسين الأداء أو مادة محظورة. أشعر بالخوف والصدمة، خاصة لأنه قبل أيام قليلة من هذا الاختبار، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، خضعت لاختبار جاءت نتيجته سلبية في دورة لينتس. بعد آخر دورة من العام، توقفت عن التدرب لأستريح قبل بداية الموسم الجديد".

وأوضحت أنه تم الكشف عن "كمية منخفضة للغاية" من المادة المحظورة في عينة البول التي قد تكون على الارجح تعرضت "للتلوث" لا سيما وأن العلماء "لا ينصحون بها للنساء لما لها من آثار جانبية".

وأكدت على انها "عازمة لفعل كل شيء من اجل تبييض اسمي".

وبدأ الموسم الجديد لرابطة المحترفات في دورة أبو ظبي الاربعاء قبل الجولة الاسترالية بدءا من الاول من شباط/فبراير التي تختتم ببطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، من الثامن حتى 21 الشهر المقبل.