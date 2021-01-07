رالي دكار: الجنوب أفريقي دو فيلييه يحرز المرحلة الخامسة

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القيصومة: احرز الدراج الجنوب افريقي جينييل دو فيلييه على متن تويوتا المركز الاول في المرحلة الخامسة من رالي دكار من الرياض الى القيصومة واجتاز مسافة 456 كلم في زمن قدره5,09,25 ساعات.

وتقدم دو فيلييه على مواطنه براين باراغواناث (سنتشري) بفارق 58 ثانية في حين جاء الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) ثالثا بفارق دقيقتين و25 ثانية.

واحتفظ بيترهانسل الذي يطلق عليه لقب "سيد دكار" بفضل تتويجه بالسباق التاريخي 13 مرة، بصدارة الترتيب متقدما على القطري ناصر العطية بفارق 6 دقائق و11 ثانية بعد ان حل الاخير رابعا في هذه المرحلة، وعلى ساينز صاحب المركز الثالث بفارق 48 دقيقة و13 ثانية.

وتقام المرحلة السادسة الجعة بين القيصومة وحائل على مسافة 618 كلم.

وفي فئة الدراجات، كان الفوز في المرحلة الخامسة من نصيب الارجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) لينتزع صدارة الترتيب العام.

وقطع بينافيديس مسافة 456 كلم في زمن قدره 50ر09ر5 ساعات على الرغم من سقوطه عند الكلم 330 وتعرضه لاصابة في انفه.

وتقدم الارجنتيني على التشيلي خوسيه اينياسيو مورنيخو فلوريمو (هوندا) بفارق دقيقة، في حين جاء الاسترالي توبي برايس (كاي تي ام) ثالثا بفارق دقيقة و20 ثانية عن الفائز.

وانتزع بينافيديس الصدارة من الفرنسي كزافييه دو سولتريه الذي تراجع الى المركز الثاني بحلوله سادسا في المرحلة وتقدم عليه بفارق دقيقتين و31 ثانية. ويحتل فلوريمو المركز الثالث بفارق 3 دقائق و42 ثانية.

ترتيب المرحلة الخامسة في فئة السيارات:

1- الجنوب افريقي جينيل دو فيلييه (تويوتا) 25ر09ر5 ساعات

2- الجنوب افريقي براين باراغواناث (سنتشري) بفارق 58 ثانية

3- الفرنسي سيتفان بيرتهانسل (ميني) بفارق 25ر2 دقيقة

4- القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 38ر4 دقائق

5- التشيكي مارتن بروكوب (فورد) بفارق 06ر5 دقائق

الترتيب العام:

1- بيترهانسل 02ر28ر18 ساعة ساعة

2- العطية بفارق 11ر6 دقيقة

3- ساينز بفارق 13ر48 د

4- البولندي ياكوب برزيغونسكي (تويوتا) بفارق 49ر04ر1 ساعة د

5- بروكوب (فورد) بفارق 32ر10ر1 ساعة د

ترتيب المرحلة الخامسة في فئة الدراجات:

1- الارجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) 50ر09ر5 ساعت

2- التشيلي خوسيه فلوريمو (هوندا) بفارق دقيقة

3- الاسترالي توبي برايس (كاي تي أم) بفارق 20ر1 دقيقة

4- الاسباني لورنزو سانتولينو (شيركو فاكتوري) بفارق 29ر2 دقيقة\

5- البريطاني سام سندرلاند (كاي تي ام) بفارق 17ر4 دقائق

- الترتيب العام:

1- بينافيديس 39ر15ر20 ساعة ساعة

2- دو سولترييه بفارق 31ر2 ثانية

3- فلوريمو بفارق 42ر3 دقائق دقيقة

4- برايس بفارق 43ر3 دقائق

5- سندرلاند بفارق 06ر6 دقيقة