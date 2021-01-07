شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يرفض تأجيل المباريات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تأجيل مباريات بطولة دورى السوبر، وكذلك منافسات كأس مصر ، على مستوى الرجال و السيدات ، في ظل تفشى فيروس كورونا، وأخطر الاتحاد الأندية بأنه حال وجود إصابات فيروس كورونا في أي نادى ، يتم الاستعانة بلاعبى فرق 18 أو 20 سنة ، دون عدد محدد .

واشترط الاتحاد أن يكون هناك طبيب في كل مباراة يتم اختياره من جانب النادى صاحب الملعب ، بالإضافة إلى أن سلامة اللاعبين و المسحات التي يخضعون لها مسئولية الأندية وليس اتحاد اللعبة .

ومن المقرر أن تقام غدا منافسات دور الـ 32 من بطولة الكأس ، بينما تقام مباريات السوبر أيام 13 و 14 و 16 و 17 يناير الجارى ، على أن تقام مباراة السوبر بين الأهلى و الاتحاد يوم 26 يناير بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

وتوج الأهلى ببطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندرى في نهائي البطولة ، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان بمباراة السوبر ، و التي تقرر إقامتها يوم 26 يناير الجارى بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

وخضع الثلاثى عمر طارق، محمد مصطفى مودى ، وعبد الفضيل إبراهيم، لاعبى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، إلى مسحة كورونا ، للإطمئنان على حالتهم ، بعد تأكد إصابتهم بالكورونا ، خلال الأسبوع الماضى، و تغيبهم عن نهائي بطولة الدورى أمام الاتحاد السكندرى والتي توج بها الفريق الأحمر