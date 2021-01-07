شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو محافظة الإسكندرية تمثالا على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي، اليوم الخميس، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات فرق الدول المشتركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري وذلك على الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي.

كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق الكافوري – برج العرب كما تم رفع 250 علم تضم أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لإستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتضم المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا - أوروجواي - الرأس الأخضر، المجموعة الثانية: أسبانيا - تونس - بولندا - البرازيل، المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - أنجولا - اليابان، المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - الكونغو الديمقراطية - البحرين، المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - منتخب من أمريكا الشمالية، المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - المغرب - آيسلندا، المجموعة السابعة: مصر - السويد - التشيك – تشيلى، المجموعة، الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.