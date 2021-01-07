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قفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفنى على كرة "القاضية ممكن".. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك النادى الأهلي، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة لاعب الفريق محمد مجدى قفشه، تجمع بالمدير الفني للأحمر بيتسو موسيمانى، خلال توقيعه على كرة القدم المباراة الأهلى والزمالك، فى نهائي بطولة أفريقيا.

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وعلق النادى الأهلى، على الصورة قائلاً:" لاعبنا محمد مجدي قفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة القاضية ممكن، للاحتفاظ بها".

 

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يشار إلى أنه في الدقيقة 85 و45 ثانية من لقاء الأهلى والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أهدى اللقب التاسع في البطولة للفريق الأحمر بعد الفوز 2-1 في نهائي القرن، انطلقت عبارات خلدت البطولة الثمينة للفريق الأحمر من قبل عصام الشوالى، الذى دخل فى نوبة هيسترية مع الهدف مردداً "القاضية ممكن.. القاضية ممكن..شاط الكورة وجول" ويواصل الشوالى بعدها "أى قذيفة جاءت يا باتشيكو..هو 19 هو قفشة هو قفشة هو قفشة".

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من جانب أخر، كشف إيهاب الخطيب، مدير عام البرامج فى قناة الأهلى، أن الكابتن محمود الخطيب، يسعى لتحقيق حلم الجماهير الحمراء، وهو اللعب فى بطولة دورى أبطال أوروبا، قائلا خلال فيديو بثه الصفحة الرسمية للنادى الأحمر عبر تويتر: "الأهلى موجود فى دورى أبطال أوروبا، عبر أحد الدوريات الأوروبية، وده الحلم اللى الكابتن محمود الخطيب بيعمله، والأهلى هيكون موجود فى أحد الدوريات الأوربية باسم الأهلى".

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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