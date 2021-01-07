شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد ودية مصر واليابان استعداداً لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره اليابان المقرر لها السادسة مساء اليوم بصالة ستاد القاهرة فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وتعد مباراة اليوم هى الثانية للمنتخبين المصرى واليابانى حيث التقى الثنائي اول أمس الثلاثاء وأسفرت عن فوز الفراعنة بحضور وزير الشباب والرياضة ايضا .

وتم الاستعانة فى المباريات بالمتطوعين كبروفة على الحضور الجماهيرى والذى تقرر ان يكون بنسبة 20 % من سنة كل صالة من الصالات التى تستضيف البطولة وهى ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية واكتوبر بالإضافة الى برج العرب.