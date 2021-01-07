شكرا لقرائتكم خبر عن المصري والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.

ونجح فريق المصري في تسجيل هدف التقدم بتوقيع أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة ، كما هدد عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي مرمي الاتحاد السكندري أكثر من مرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 30 أهدر كزادي مهاجم المصري فرصة خطيرة لهز شباك الاتحاد مجددا بعد تدخل قوي من مدافع الاتحاد السكندري لتمر الكرة خارج الملعب ، وهدد خالد قمر مهاجم الاتحاد مرمي المصري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من عمار حمدي لكن خالد قمر يوجهها بالرأس خارج الملعب .

وفى الشوط الثانى، كاد كزادي مهاجم المصري يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 بعدما انفرد بعماد السيد حارس الاتحاد ولكن الاخير نجح في انقاذ شباكه ، وفي الدقيقة 49 هدد كريم الديب مرمي المصري ولكن احمد مسعود يحافظ علي نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 78 سجل محمود رزق هدف التعادل للاتحاد السكندري من رأسية متقنة ، واهدر كريم العراقي هدفا محققا في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كل من عماد السيد في حراسة المرمي ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من احمد مسعود في حراسة المرمي ، عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجوواحمد رفعت و عمرو موسى.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده الي 8 نقاط ، بينما رفع المصري رصيده الي 10 نقاط .