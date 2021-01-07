شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة لـ17 ينابر رسمياً بسب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي اتحاد الكرة ، تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة رسمياً بسبب إصابات عدد من لاعبي البلدية بفيروس كورونا والمفترض اقامتها يوم الجمعة القادمة، لـ 17 يناير الجارى حيث اثبت نتيجة اختبارات "الرابيد تيست" الخاصة بلاعبي بلدية المحلة ايجابية إصابة 11 لاعب بالفريق الأول بالنادي بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة الرابيد تيست لتؤكد إصابة محمود سامي وهارون اسماعيل ومحمود شهاب ومحمد يحيي وحسام حسن وعمرو مصطفي واحمد هريسة ومحمد طيارة ومحمد سعيد وعصام الفيومي وعمار شرف ومصطفي السيد بالإضافة لاحمد ربيع مهاجم الفريق.

وقام مسئولي بلدية المحلة بمخاطبة اتحاد الكرة لتأجيل مباراة كفر الشيخ المقرر لها الجمعة المقبلة بإستاد كفر الشيخ.

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابا إلى الأندية بكافة درجاتها يؤكد فيه أحقيتهم بتأجيل مبارياتهم حال تواجد أكثر من 5 لاعبين أو أى عدد به أكثر من حارس مرمى مصابين بفيروس كورونا تجنبا لإثارة المشاكل خلال المرحلة المقبلة .