شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية مصر و البرازيل الودية قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُلغيت مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت، استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021 ، وتم إلغاء المباراة، بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد المباراة المقرر.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل اليابان، قبل إلغاء مباراة البرازيل اليوم ، ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا ، أما منتخب مصر ففي المجموعة السابعة والتي تضم السويد والتشيك وتشيلي.

وتنطلق البطولة يوم 13 يناير، بضربة البداية بين مصر وتشيلي ، تقام هذه البطولة بنظام " الفقاعة " و هو ما يطلق عليه الحجر الصحى لجميع من يتواجد داخل الحدث بدءا من المنتخبات و اللجان المنظمة للبطولة مرورا بالعمال و الموظفين في الفنادق وسائقى الحافلات الذى سيطبق عليهم أيضا عمل المسحة الطبية كل 48 ساعة .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.