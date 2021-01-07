اخبار الرياضه

إلغاء ودية مصر و البرازيل الودية قبل مونديال اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية مصر و البرازيل الودية قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُلغيت مباراة مصر والبرازيل الودية، التي كانت مقررة مساء السبت، استعدادا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021 ، وتم إلغاء المباراة، بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد المباراة المقرر.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين قبل اليابان، قبل إلغاء مباراة البرازيل اليوم  ، ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا ، أما منتخب مصر ففي المجموعة السابعة والتي تضم السويد والتشيك وتشيلي.

 

وتنطلق البطولة يوم 13 يناير، بضربة البداية بين مصر وتشيلي ، تقام هذه البطولة بنظام " الفقاعة " و هو ما يطلق عليه الحجر الصحى لجميع من يتواجد داخل الحدث بدءا من المنتخبات و اللجان المنظمة للبطولة مرورا بالعمال و الموظفين في الفنادق وسائقى الحافلات الذى سيطبق عليهم أيضا عمل المسحة الطبية كل 48 ساعة .

 

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا