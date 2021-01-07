شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. فرنسا اكثر المنتخبات تتويجا بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر خلال الايام القليلة بطولة العالم لكرة اليد فى نسختها السابعة والعشرون والتى تقام فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى ويعد منتخب فرنسا الاكثر تتويجا بلقب المونديال حيث توج به 6 مرات من اصل 26 بطولة تمت اقامتها ، ويليها منتخب السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما بينما يعد الدنمارك هو حامل اللقب الاخير من البطولة التى يستعد العالم لاقامتها . وكان ذلك عام 2019 .

أقيمت أول بطولة سنة 1938 في ألمانيا وتنافست فيها أربعة منتخبات أوروبية في مرحلة واحدة لتحديد الفائز. بعدها بـ16 سنة أقيمت النسخة الثانية في السويد. هيمنت المنتخبات الأوروبية على المسابقة طوال تاريخها حيث لم تفز أي دولة غير أوروبية بميداليات. ولكن ذلك تغير في عام 2015 حيث تمكنت قطر من الوصول إلى النهائي وإحراز الميدالية الفضية لأول مرة. وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد فى 4 صالات هى ستاد القاهرة و مجمع صالات حسن مصطفى باكتوبر و صالة العاصمة الإدارية وكذلك برج العرب بالإسكندرية ويشارك بالبطولة 32 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة مقسمين الى 8 مجموعات وتضم المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا - أوروجواي - الرأس الأخضر، المجموعة الثانية: أسبانيا - تونس - بولندا - البرازيل، المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - أنجولا - اليابان، المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - الكونغو الديمقراطية - البحرين، المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - منتخب من أمريكا الشمالية، المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - المغرب - آيسلندا، المجموعة السابعة: مصر - السويد - التشيك – تشيلى، المجموعة، الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.