شكرا لقرائتكم خبر عن العجيزى : انضم للجهاز الفنى لسموحة السبت بسبب ارتباطى بمباراة فى قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد هانى العجيزى المدرب المساعد بالجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى أن مجلس الإدارة برئاسة فرج عامر أخبره بالقرار منذ ما يقارب الساعة مؤكدا أنه سينضم للتدريبات بداية من بعد غدا السبت .

واضاف العجيزى فى تصريحات خاصة أنه مرتبط بمباراة مع فريق سموحة مواليد 2005 غدا الجمعة لذا يتعذر عليه الإنضمام من الغد ، إلا أنه سيقود التدريبات الفريق الأول للموج الأزرق بصحبة الجهاز الفنى بداية من السبت .

وكشف نجم الأهلى الأسبق أنه سيكون على دكة بدلاء الفريق فى مباراته المقبلة أمام الإنتاج الحربى المقرر إقامتها الأحد المقبل فى الجولة السادسة للدورى .

واضاف رئيس سموحة "أطهر الطاهر وحسام حسن والترهونى وعبد الكبير الوادى أبرز اللاعبين المصابين بكورونا فى سموحة، وأخشى أن يزداد العدد، عملنا مسحتين فى جهتين مختلفين وحدث تضارب، أتمنى ربنا يسترها ونعدى الموقف ده على خير".

وأكمل فرج عامر "تأجيل مباراة الإنتاج قرار رائع من اتحاد الكرة، وأنا راضى عن أداء سموحة وإحساسى أننا قادرون على أنهاء الموسم فى مركز يفوق المركز الذى حققناه الموسم الماضى، وتعرضنا لظلم تحكيمى كبير فى الجولات السابقة من الدوري الذى يعد الاصعب على الإطلاق".

وعن الصفقات قال رئيس سموحة "سيضم سموحة هذا الأسبوع مهاجما عربيا من العيار الثقيل أول مرة يلعب فى مصر.. انتظروه".

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أى لاعب يتواجد فى المطاعم أو الكافيهات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وجاء قرار سامى لهذه العقوبة عقب إصابة أكثر من 11 فردا داخل الفريق بفيروس كورونا.

وأجرى فرج عامر اتصالا هاتفيا بأحمد سامى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والجهاز الفنى عقب ظهور حالات بالجملة، كما طالب عامر بضرورة تعقيم غرف خلع الملابس والجيم لضمان خلوها من أى أثر لفيروس كورونا ، وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى إلى يوم 17 يناير الحالى بشكل رسمى، لتقام على استاد السلام.