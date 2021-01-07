شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يصل مساء غدا استعدادا لودية الفراعنة قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد عن وصول منتخب البرازيل فى الحادية عشر والنصف مساء غدا الجمعة ، لمواجهة منتخب الفراعنة وديا غدا السبت بإستاد القاهرة إستعدادا لبطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى .

ومن المقرر أن يطبق على منتخب البرازيل أيضا نظام من الباب للباب الذى طبق على اليابان أول منتخب يصل إلى القاهرة ، بدخول حافلة البطولة إلى سلم الطائرة من أجل نقل الوفد إلى عمل الإختبارات الطبية قبل دخول الفقاعة بفندق البطولة .

يلتقى فى السادسة مساء اليوم الخميس، منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا نظيره اليابانى فى إطار ثان مباريات كلا المنتخبين الودية بالمعسكر الأخير فى إطار الإستعداد لبطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى .

ويسعى المدير الفنى الأسبانى إلى تغيير الخطط التى لعب بها الودية الأولى التى أقيمت أول أمس الثلاثاء بإستاد القاهرة و شهدت فوز الفراعنة 34 / 29 لتجريب جميع اللاعبين للإستقرار على القوام الأساسى للفراعنة فى المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، و تضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الأفتتاح المقرر أن يحيه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.