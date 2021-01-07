شكرا لقرائتكم خبر عن محمود رزق يتعادل للاتحاد السكندري أمام المصري في الدقيقة 78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري لفريقه بعدما احرز هدفا في شباك المصري في الدقيقة 78 من عمر اللقاء الذى تقام حاليا على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق المصري في تسجيل هدف التقدم بتوقيع أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة ، كما هدد عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي مرمي الاتحاد السكندري أكثر من مرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 30 أهدر كزادي مهاجم المصري فرصة خطيرة لهز شباك الاتحاد مجددا بعد تدخل قوي من مدافع الاتحاد السكندري لتمر الكرة خارج الملعب ، وهدد خالد قمر مهاجم الاتحاد مرمي المصري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من عمار حمدي لكن خالد قمر يوجهها بالرأس خارج الملعب .

وفى الشوط الثانى، كاد كزادي مهاجم المصري يضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 بعدما انفرد بعماد السيد حارس الاتحاد ولكن الاخير نجح في انقاذ شباكه ، وفي الدقيقة 49 هدد كريم الديب مرمي المصري ولكن احمد مسعود يحافظ علي نظافة شباكه.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كل من عماد السيد في حراسة المرمي ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من احمد مسعود في حراسة المرمي ، عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجوواحمد رفعت و عمرو موسى.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد تسعة نقاط بعدما لعب خمسة مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.