شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى تهنئ حازم إمام وحسام غالى وآية مدنى بعد تعيينهم بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على تهنئة عدد من الأسماء المعينة ضمن مجلس النواب، مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام حينما نشرت أكثر من صورة لها بصحبتهم، حيث ظهرت بصحبة كابتن الأهلى السابق حسام غالى، وكابتن نادى الزمالك السابق حازم إمام، بالإضافة إلى آية مدني بطلة العالم السابقة فى الخماسي الحديث.

وكتبت فى رسالة لهم، "اختيارات موفقة جدا، مبروك حصولكم على ثقة سيادة رئيس الجمهورية و التعيين بمجلس النواب المصرى، كلى ثقة في اداءكم المتميز بإذن الله، بالتوفيق و السداد، السادة النواب حسام غالي ، حازم إمام، و آية مدنى".



رانيا علوانى وحازم امام

وكانت آية مدني بطلة العالم السابقة في الخماسي الحديث وعضو اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، أعربت عن سعادتها الكبيرة بعد تعينها في مجلس النواب ، مضيفة "طبعا حاجة تدعو للفخر وده شرف ليا ولما عرفت خبر تعيني صليت ركعتين شكر". وأضافت اية مدني في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” مؤخراً، "أقدم كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعييني في ذلك المنصب"، متمنية أن تكون على قدر المسئولية وأن تحقق انجازات ملموسة تحت قبة البرلمان خاصة في الملف الرياضى. آية مدنى سفيرة للرياضة المصرية فى المحافل الدولية واللجان الأولمبية، حيث حققت عدد من الانجازات الرياضية سواء في المجالى الرياضى أو الإدارى.



رانيا علوانى وحسام غالى

فى حين حرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، على تهنئة الثلاثى حسام غالي وحازم إمام ومحمد عمر على عضوية البرلمان المصرى، وغرد عبد العزيز على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، "أصدق التهانى وأطيب الأمنيات لثقة السيد رئيس الجمهورية والتعيين بمجلس النواب للنجوم كابتن محمد عمر وكابتن حازم إمام وكابتن حسام غالى نجوم منتخب مصر وأندية الإتحاد السكندرى والزمالك والأهلى".