شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تعلن تأسيس "نادى أوروبى" والمشاركة بـ"تشامبيونزليج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الخطيب، مدير عام البرامج فى قناة الأهلى، أن الكابتن محمود الخطيب، يسعى لتحقيق حلم الجماهير الحمراء، وهو اللعب فى بطولة دورى أبطال أوروبا، قائلا خلال فيديو بثه الصفحة الرسمية للنادى الأحمر عبر تويتر: "الأهلى موجود فى دورى أبطال أوروبا، عبر أحد الدوريات الأوروبية، وده الحلم اللى الكابتن محمود الخطيب بيعمله، والأهلى هيكون موجود فى أحد الدوريات الأوربية باسم الأهلى".

وقال إيهاب الخطيب، خلال برنامج الصندوق الأحمر، المذاع على قناة النادى، اليوم الخميس: "من حلم كبير لكل الأهلوية، الحلم ده احنا استنناه كتير، لكن ايه رأيكم لو لقيتوا حلم الأهلوية بقا موجود بشكل عالمى، يعنى الأهلى موجود فى دورى أبطال أوروبا، يعنى الأهلى موجود فى الدوريات الأوروبية، ده الحلم اللى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته ابتدوا يشتغلوا عليه، وهيكون للنادى الأهلى نادى موجود فى إحدى الدوريات الأوروبية وباسم (الأهلى)، وحيلعب فى إحدى الدوريات الأوروبية وبطولات أوروبا القارية، والحلم الكبير ده مش حيكون النهاية لكنه البداية".