شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو.. والتركيز على الجمل الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل نظري قبل تطبيقها في المران الختامي.

وركزالجهاز الفني لفريق الأهلي، على الجانب الفني والخططي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الأهلي تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة ركز خلالها على الجانب الخططي وطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سيراميكا.



مران الأهلى اليوم

فيما بدأ جونيور أجايي، مهاجم الفريق، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وتعرض أجايي لإصابة في الوتر الوحشي، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأدى أجايي جلسات علاج طبيعي و«جيم» ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، في مرحلة جديدة ضمن برنامجه التأهيلي.



اجاى

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتوجه الأهلي إلى السويس مساء اليوم؛ للدخول في معسكر؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

فيما عقد موسيماني جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس، وحرص موسيماني على الحديث مع معاونيه في البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه في ختام تحضيراته لمواجهة سيراميكا.ويلتقي الأهلي مع سيراميكا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري رصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد خلف الجونة المتصدر برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.