شكرا لقرائتكم خبر عن ضم صلاح أبو جريشة وهاني العجيزي للجهاز الفني لسموحة تحت قيادة سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي سموحة تعيين كلاً من محمد صلاح أبو جريشة وهاني العجيزي ضمن الجهاز الفني للفريق الذي يقوده أحمد سامي ، وجاء تعيين أبو جريشة والعجيزي بعد رحيل أحمد حمودة المدرب العام، وخميس جعفر المدرب عن الجهاز الفني للفريق.

من ناحية أخرى، أكد المهندس فرج عامر رئيس سموحة أن ناديه سوف يتعاقد مع لاعب عربى من العيار الثقيل هذا الأسبوع، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "قائمة سموحة تضم 22 لاعبا تعرض منهم 11 لاعبا للإصابة بكورونا والعدد مرشح للزيادة فى الفترة المقبلة".

واضاف رئيس سموحة "أطهر الطاهر وحسام حسن والترهونى وعبد الكبير الوادى أبرز اللاعبين المصابين بكورونا فى سموحة، وأخشى أن يزداد العدد، عملنا مسحتين فى جهتين مختلفين وحدث تضارب، أتمنى ربنا يسترها ونعدى الموقف ده على خير".

وأكمل فرج عامر "تأجيل مباراة الإنتاج قرار رائع من اتحاد الكرة، وأنا راضى عن أداء سموحة وإحساسى أننا قادرون على أنهاء الموسم فى مركز يفوق المركز الذى حققناه الموسم الماضى، وتعرضنا لظلم تحكيمى كبير فى الجولات السابقة من الدوري الذى يعد الاصعب على الإطلاق".

وعن الصفقات قال رئيس سموحة "سيضم سموحة هذا الأسبوع مهاجما عربيا من العيار الثقيل أول مرة يلعب فى مصر.. انتظروه".

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أى لاعب يتواجد فى المطاعم أو الكافيهات دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما يجعله عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وجاء قرار سامى لهذه العقوبة عقب إصابة أكثر من 11 فردا داخل الفريق بفيروس كورونا.

وأجرى فرج عامر اتصالا هاتفيا بأحمد سامى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والجهاز الفنى عقب ظهور حالات بالجملة، كما طالب عامر بضرورة تعقيم غرف خلع الملابس والجيم لضمان خلوها من أى أثر لفيروس كورونا ، وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربى إلى يوم 17 يناير الحالى بشكل رسمى، لتقام على استاد السلام.