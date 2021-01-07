شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الرجاء بالتدريب على ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم قبل السفر للمغرب غدا،تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين القادم ، لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها ، خلال مواجهة الأثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

واختتم المران بتقسيمة حماسية وسط حالة من الاصرار لدى كل لاعب لنيل ثقة الجهاز الفنى.

و شهدت قائمة الدراويش للقاء الرجاء تواجد باهر المحمدى المدافع الدولى وأحد كابتن الفريق ، حيث حرص على مؤازرة اللاعبين فى تلك المواجهة المرتقبة ، كما انضم للقائمة عبد الرحمن مجدى .

القائمة كاملة كالأتى..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى ، رضوان شريفى ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.

وتلقت إدارة النادى الإسماعيلى مطالب من بعض الجماهير للسماح لهم بتنظيم تجمع أمام بوابة النادى لمساندة بعثة فريق الكرة التى تتوجه للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا فى مارس الماضى، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.