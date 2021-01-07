شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات الزمالك مع سانت إتيان مستمرة بشأن مصطفى محمد رغم بيان الرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصير مصطفى محمد مهاجم الزمالك مازال معلقا ولم يتم حسمه بشكل نهائي سواء بالرفض النهائي وإغلاق باب الأحتراف أو الموافقة على احترافه في الدورى الفرنسي فإدارة الأبيض تتمنى بقاء اللاعب حتى الانتهاء من فعاليات الاولمبياد بطوكيو التي يشارك فيها منتخب مصر في يوليو المقبل.

المفاوضات مستمرة مع سانت إتيان

على الرغم من إصدار اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا تؤكد فيه عدم النظر في أي عرض لاحتراف أي لاعب بصفوف الفريق، في الوقت الحالي، إلا إن المفاوضات مع نادى سانت إتيان الفرنسي مازالت مستمرة بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكشف مصدر مطلع إن إدارة الزمالك اتخذت قرارًا سريًا بالموافقة على رحيل مصطفى محمد، خاصة في ظل رغبة اللاعب الملحة في الاحتراف، وفى حالة استمراره لن يستفيد الفريق من وجوده بسبب تلك الرغبة، مما سيدفعهم للموافقة على رحيله، لكنهم يمارسون الضغط على النادي الفرنسي من أجل الحصول على أكبر عائد مادي من الصفقة، من أجل استغلاله في ضم مهاجم أخر، مع توفير مقدم التجديد لفرجاني ساسي في حالة موافقة اللاعب على التجديد.

مصطفى محمد يتعرض لعقوبات بسبب الإعلام والغياب عن التدريبات

مصدر بالزمالك أكد أن مصطفي محمد سيتعرض لعقوبات بسبب ادلائه بتصريحات في وسائل الاعلام وخاصة عندما أجرى اتصال هاتفي باحدي الفضائية اكد خلالها رغبته في الاحتراف دون أذن من الجهاز الفني وأيضا هاجم خلالها إدارة الزمالك عندما أكد انها غير واضحة في التعامل معه وهو ما اثار استياء الجميع داخل القلعة البيضاء حيث ترى الإدارة ان اللاعب ارتكب اكثر من خطا خلال الاتصال الهاتفى منها عدم حصوله على أذن حتي يدلي بتصريحات وأيضا هجومه على الإدارة والحديث عن المفاوضات في وسائل الإعلام .