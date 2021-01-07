شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الاول ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من مباراة المصري والاتحاد السكندري بتقدم أبناء بورسعيد بهدف نظيف سجله أحمد رفعت في الدقيقة 10 من عمر اللقاء الذى تقام حاليا على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح فريق المصري في تسجيل هدف التقدم بتوقيع أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة ، كما هدد عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي مرمي الاتحاد السكندري أكثر من مرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 30 أهدر كزادي مهاجم المصري فرصة خطيرة لهز شباك الاتحاد مجددا بعد تدخل قوي من مدافع الاتحاد السكندري لتمر الكرة خارج الملعب ، وهدد خالد قمر مهاجم الاتحاد مرمي المصري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من عمار حمدي لكن خالد قمر يوجهها بالرأس خارج الملعب .

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كل من عماد السيد في حراسة المرمي ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من احمد مسعود في حراسة المرمي ، عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجوواحمد رفعت و عمرو موسى.