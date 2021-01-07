شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية واجتماع بين باتشيكو واللاعبين فى تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على استاد عبداللطيف أبورجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

وطلب باتشيكو من اللاعبين خلال الجلسة ضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية واستمرار سلسلة الانتصارات لإعتلاء الصدارة.

كما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق على هامش المران .

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى رفع الحالة البدنية للفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل “رابيد تيست” قبل انطلاق المران الجماعي المقرر إقامته على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

وينتظر الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى ظهور النتيجة صباح غدا والتى بناء عليها سيتم اختيار قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مغلق قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت .

الجهاز الفني والطبي للزمالك دائما ما يحذر اللاعبين من الاختلاط فى ظل هذه المحنة بانتشار فيروس كورونا والذى سيفقد الفريق بعض اللاعبين حال اصابتهم بالفيروس .

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.