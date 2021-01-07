شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة الرجاء المغربي فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة لاعبيه التى ستغادر للمغرب غدا الجمعة ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

القائمة شهدت تواجد باهر المحمدى المدافع الدولى وأحد كابتن الفريق ، حيث حرص على مؤازرة اللاعبين فى تلك المواجهة المرتقبة ، كما انضم للقائمة عبد الرحمن مجدى .

القائمة كاملة كالأتى..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى ، رضوان شريفى ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.

في نفس السياق ، حرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، على مطالبة لاعبيه عقب مباراة مصر المقاصة التى خسرها الدراويش بثلاثية مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، بنسيان هذا اللقاء وغلق صفحة المسابقة المحلية والتركيز فى مواجهة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها الاثنين المقبل بإياب الدور النهائى للبطولة العربية.

مدرب الإسماعيلي شدد على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكداً أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الاصفر منذ فترة طويلة.

ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة إجراء أى تغيير على الجهاز الفنى الحالى لفريق الكرة برئاسة أبو طالب العيسوى بعد الهزيمة من مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز نظراً لضيق الوقت ، واستقر مجلس الإسماعيلى على استمرار العيسوى مديراً فنياً فى موقعة الرجاء المغربى وعلى حسب نتيجة مباراة بطل المغرب يتحدد مصير العيسوى ففى حالة الخسارة سيتم الإطاحة بالجهاز الفنى بشكل كامل بينما فى حالة تحقيق أمنية عشاق الرداء الأصفر بالتأهل للمباراة النهائية لكأس العرب سوف يستمر العيسوى فى منصبه.