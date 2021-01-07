شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية بمحيط استاد الإسماعيلية بعد بدء تجمع جماهير الإسماعيلي فى الشوارع الجانبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد استاد الإسماعيلية الرياضى، والذى يقع في قلب مدينة الإسماعيلية، بين شارعى رضا وشبين الكوم، تشديدات أمنية مكثفة، بالتزامن مع بدء تجمع عدد كبير من جماهير النادى الإسماعيلية، في الشوارع المحيطة باستاد الإسماعيلية، استعدادًا لدعوة بعض الجماهير بالتجمع لمساندة فريقها قبل السفر إلي المغرب لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، في الوقت نفسه دعت بعض الجماهير إلي التجمع ومهاجمة الفريق اعتراضًا علي سوء النتائج.

وتلقت إدارة النادى الإسماعيلى مطالبات من بعض الجماهير للسماح لهم بتنظيم تجمع أمام بوابة النادى عصر اليوم لمساندة بعثة فريق الكرة التى تتوجه للمغرب لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا فى مارس الماضى، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى

ووعدت الجماهير إدارة الإسماعيلى بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا، كما شددت على عدم مهاجمة أى لاعب أو مدرب فى إطار خطة دعم الفريق قبل الموقعة المصيرية.

وأرسل نادى الرجاء البيضاوى المغربى طلبا للاتحاد العربى لكرة القدم بشأن نقل مباراة نظيرة الإسماعيلى فى إياب نصف نهائى كأس الملك محمد السادس والتى من المقرر إقامتها على ملعب مركب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء، وجاء طلب الرجاء بنقل المباراة لملعب مراكش الكبير أو ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط ، بسبب تأثر أرضية ملعبه "مركب محمد الخامس" بالأمطار الغزيرة التى هطلت على مدينة الدار البيضاء أمس أثناء مباراة الرجاء وتونجيث السنغالى ضمن مباريات دوري الأبطال الأفريقي والتى انتهت بخروج الرجاء عقب هزيمته بضربات الترجيح.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا بحظر الانتقال بين المدن المغربية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

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وتأكدت إصابة عمر الوحش كابتن النادي الاسماعيلي بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها إيجابية، ليتأكد غيابه بجانب زميله مدحت فقوسة المصاب بكورونا أيضا عن مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا فى مارس الماضى، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وقرر باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى السفر مع الدراويش للمغرب رغم معاناته من الإصابة بغضروف الركبة لمساندة الفريق الأصفر في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي، باعتباره كابتن الفريق ووجوده مهم لتحفيز اللاعبين علي بذل أقصي جهد خلال المباراة لحصد تأشيرة التأهل لنهائي كأس العرب ومواجهة اتحاد جدة السعودى .

وفي نفس السياق قرر الجهاز الطبي للنادى الإسماعيلى اصطحاب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لرحلة المغرب رغم معاناته من تمزق في العضلة الأمامية لاستغلال الوقت المقبل لتجهيزه للمباراة على أمل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة.