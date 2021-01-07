شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم علي الاتحاد السكندري بهدف أحمد رفعت فى الدقيقة 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سجل أحمد رفعت لاعب المصري الهدف الأول لفريقه في شباك الاتحاد السكندري من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل يضم كل من عماد السيد ، دايمون لوى و محمود رزق و مصطفى ابراهيم و السيد سالم، احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و فوزى الحناوى وعمار حمدى، رزاق سيسيه و خالد قمر، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم احمد مسعود عمر كمال و اسلام صلاح و فريد شوقى و سعيدو واحمد شديد و كريم العراقى وايزاى ايميكا و كزادى كسينجوواحمد رفعت و عمرو موسى.