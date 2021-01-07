7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 7 يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،غرامات بالجملة علي مصطفي محمد وفرجانى ساسى واوباما في الزمالك،موسيماني يخطط لتعديل مركز محمد شريف بسبب بواليا.

ساسى يبحث عن نادٍ لشراء الـ6 أشهر الأخيرة فى عقده مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادى الزمالك إجراء التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون عدة اتصالات ببعض مسئولى أندية الإمارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضى بشراء الـ6 أشهر الأخيرة فى عقد ساسى مع الزمالك ويرحل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

موسيماني يخطط لتعديل مركز محمد شريف بسبب بواليا

ينوي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تعديل مركز محمد شريف لاعب المارد الأحمر، وإعادته لمركز الجناح في المباريات القادمة، بعدما اعتمد عليه في مركز رأس الحربة الصريح أو المهاجم الثاني في الفترة الأخيرة، على الرغم من تألقه في مركز رأس الحربة، وتسجيل 3 أهداف يتواجد بهم في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

غرامات بالجملة علي مصطفي محمد وفرجانى ساسى واوباما في الزمالك

قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم تغريم كل من يوسف أوباما ومصطفي محمد لاعبا الفريق ماليا لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة وأذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول علي أذن من الإدارة.

موسيمانى يعد سعد سمير بالمشاركة مع الأهلى تدريجياً

حصل سعد سمير لاعب الأهلى على وعد من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، بالحصول على فرصة المشاركة فى المباريات تدريجيا، من أجل تجهيزه بشكل تام فى ظل ابتعاده عن الفريق الأحمر لفترة طويلة، منذ إصابته بقطع فى وتر أكيلس نهاية عام 2019.

أيمن يونس يعلن رحيله عن الزمالك الأسبوع المقبل

أعلن أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكداً أنه سوف يسلم المهمة خلال الأسبوع المقبل، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم "التكليف بتاعى كان شهر وعندى حياتى وشغلى، وكنت متطوع لخدمة الزمالك لضمان التنظيم الإدارى والفنى فى فرقة الكرة بتكليف من الوزير الدكتور أشرف صبحى".

المقاولون العرب يجدد الثقة فى جهاز النحاس رغم وداع الكونفدرالية

جدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

استبعاد رباعى الأهلى من رحلة كأس العالم للأندية

شهدت قائمة الأهلى الأولية التى تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل ضم 35 لاعبا أمس الأربعاء، على أن يتم تقليصهم إلى 23 لاعبا يوم 23 يناير الجارى، وفقا للوائح الفيفا التى لا تسمح سوى بإشراك 23 لاعبا فقط فى البطولة.