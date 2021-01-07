شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يتواصل مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع مسئولى وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التى اقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة .

جاء تواصل صبحى مع زايد فى ضوء تسلم وزارة الصحة الملف الطبى لكنه حرص على المتابعة لضمان خروج البطولة فى أفضل شكل يليق باسم مصر تزامنا مع الظروف التى تمر بها مختلف الدول من تفشى فيروس كورونا.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة ان البطولة تنال اهتمام القيادة السياسية والتى كلفت بان تخرج البطولة بافضل شكل بالاضافة الى اهتمام ومتابعة مختلف دول العالم خاصة وانها النسخة الأولى التى تشهد مشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة .