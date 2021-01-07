موسيماني ونجوم الأهلي يمنحون أفشة توقيعهم على كرة "القاضية ممكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

جال محمد مجدي أفشة في أروقة النادي الأهلي بعد تدريب الفريق، ليحصل على توقيعات كل زملائه على كُرة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2020.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمية على تويتر صور لأفشة مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع تعليق :"لاعبنا محمد مجدي أفشة يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة القاضية ممكن".

وسجل أفشة هدف فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه يوم 27 نوفمبر الماضي في شباك الزمالك ليمنح العملاق الأحمر الفوز (2-1) قبل 4 دقائق فقط من النهاية.

واشتهر هدف أفشة بين جمهور الأهلي بهدف "القاضية ممكن" نظراً لتعليق التونسي عصام الشوالي بنفس الجملة على الهدف الذي جاء في توقيت يصعب التعويض بعده.

وعاد مجدي أفشة للمشاركة في تدريبات الأهلي خلال الأيام الماضية ليشارك لدقائق معدودة أمام سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.