25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أبو طالب العيسوي، قائمة الفريق لمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة محمد السادس "البطولة العربية".

وحقق الإسماعيلي الفوز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بالإسماعيلية، فيما تقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل.

وتضم قائمة الفريق 25 لاعبا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى، ومحمد فوزي، ومحمد مجدى.

خط الدفاع: محمود البدري، ورضوان شريفي، وباهر المحمدي، ومروان الصحراوى، ومحمد عمار، ومحمد هاشم، ومحمد بيومي، وكاستيلو.

خط الوسط: محمود دونجا، وعماد حمدي، ومحمد عادل، ومحمد مخلوف، ومحمد صادق، ونادر رمضان، وأحمد مدبولي، وأري بابل، وأحمد مصطفي، وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، وشيلونجو، وفخر الدين بن يوسف، وشكرى نجيب.