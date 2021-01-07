"كاس" تعلن موعد جلسة استماع شكوى الزمالك ضد النقاز وسادوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن موعد جلسة الاستماع الخاصة بشكوى الزمالك ضد لاعبه السابق حمدي النقاز ونادي سودوفا الليتواني.

وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيان لها أن جلسة الاستماع سوف تعقد 14 يناير الجاري، مع عدم حضور أي شخص لمقرها في سويسرا بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستطاع حمدي النقاز بعد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك أن يحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في الحصول على غرامة قدرها 1.3 مليون دولار.

وتقدم الزمالك بشكواه إلى المحكمة الرياضية ليتهم النقاز والنادي الليتواني اختراق القواعد المعمول بها في الانتقالات وفسخ العقد من طرف واحد بشكل غير قانوني.