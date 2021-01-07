الرياضية الدولية تعلن موعد جلسة الاستماع في شكوى لاعب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن موعد جلسة الاستماع المقررة ضد في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد الأهلي بعد فسخ التعاقد بينهما.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن الشكوى المقدمة من جانب السلمي ضد الأهلي سيتم الاستماع لها في 27 من الشهر الجاري دون حضور أي طرف بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا مع إمكانية عقد الجلسة عبر الفيديو.

ويطلب السلمي الذي لعب لصفوف فريق الشباب بالأهلي الحصول على عقده بالكامل بعدما فسخ النادي التعاقد عقب قضاء نصف موسم في صفوف الفريق دون دفع مدة العقد كاملة.

وانتقل محمود السلمي للأهلي في صفقة انتقال حر في ديسمبر 2018 ورحل في صيف العام التالي.