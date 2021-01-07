والترا بواليا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تواجد الكونغولي والتر بواليا لأول مرة.

وسيحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة السادسة من عمر دوري WE المصري على ملعب السويس الجديد.

وشهدت قائمة النادي الأهلي تواجد الكونغولي والتر بواليا المنضم حديثًا للفريق في أول ظهور له مع فريق القلعة الحمراء بعد أن تم قيده يوم الأربعاء.

ويغيب عن القائمة كل من محمد هاني ومروان محسن بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا فيما يغيب محمود وحيد الظهير الأيسر لأسباب فنية وكذا الحال بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان.

وسيدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما سيدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق.

خط الهجوم: صلاح محسن، والتر بواليا.