باهر المحمدي علي رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة لاعبيه التى ستغادر للمغرب غدا الجمعة ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

القائمة شهدت تواجد باهر المحمدى المدافع الدولى واحد كابتن الفريق رغم عدم

اكتمال جاهزيته ، حيث حرص على مؤازرة اللاعبين فى تلك المواجهة المرتقبة ، كما انضم للقائمة عبد الرحمن مجدى .

القائمة كاملة كالأتى..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمود البدرى ، رضوان شريفى

، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو.

خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.