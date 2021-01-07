التعادل يحسم مواجهة المصري والاتحاد بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في اطار فعاليات الدوري المصري

الممتاز.

تقدم الفريق البورسعيدى مبكرا عبر اللاعب أحمد رفعت عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول

قبل أن يدرك الاتحاد السكندري هدف التعادل عبر لاعبه محمود رزق في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى النقطة 10 في الترتيب الرابع بجدول المسابقة ، فيما ارتفع رصيد الفريق السكندري إلى النقطة 8 في المركز الخامس.