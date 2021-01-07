المحكمة الرياضية الدولية تعلن موعد النظر في شكوى لاعب الأهلي السابق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد النظر في شكوى اللاعب الشاب محمود السلمي والتي تقدم بها ضد النادي الأهلي بداعي عدم الحصول على كامل مستحقاته بعد قضاء ستة أشهر مع النادي

في صفوف فريق الشباب.

وحددت المحكمة الرياضية تاريخ السابع والعشرين من يناير الجاري موعداً لجلسة الاستماع وفحص الشكوى المقدمة من اللاعب صاحب الجنسية الفلسطينية ،

على أن تتم الإجراءات عبر تقنية الفيديو تماشياً مع الوضع الصحي الراهن.ويطالب اللاعب الذي انتقل إلى النادي الأهلي أواخر عام 2018 بالحصول على مستحقاته الكاملة في قيمة تعاقده مع إدارة النادي بعدما فسخ النادي لتعاقده معه ورحيله في صيف عام 2019.