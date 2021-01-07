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تشكيل مباراة الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ، نظيره فريق الفتح اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين .
تشكيل الوحدة :
حارس مرمى: عبدالله العويشير.
خط الدفاع: حمد الجيزاني، عبدالله الحافظ، بيدور هنريكي ، نايف كريري.
خط الوسط: هيرناني، وليد باخشوين، أنسليمو دي مورايس، ديمتري، حسين العيسي.
المهاجم: يوسف نياكاتي
تشكيل الفتح :
حراسة المرمى : ماكسيم كوفال.
خط الدفاع :  نواف مشاري البوشل، عمار الدحيم ، توفيق بوحميد، ، محمد ناجي.
خط الوسط : محمد الفهيد ، مروان السعدان ،مراد باتنا  ، علي الزقعان، محمد السعيد.
خط الهجوم : ميتشيل تي قريدي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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