تشكيل مباراة الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ، نظيره فريق الفتح اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
تشكيل الوحدة :
حارس مرمى: عبدالله العويشير.
خط الدفاع: حمد الجيزاني، عبدالله الحافظ، بيدور هنريكي ، نايف كريري.
خط الوسط: هيرناني، وليد باخشوين، أنسليمو دي مورايس، ديمتري، حسين العيسي.
المهاجم: يوسف نياكاتي
تشكيل الفتح :
حراسة المرمى : ماكسيم كوفال.
خط الدفاع : نواف مشاري البوشل، عمار الدحيم ، توفيق بوحميد، ، محمد ناجي.
خط الوسط : محمد الفهيد ، مروان السعدان ،مراد باتنا ، علي الزقعان، محمد السعيد.
خط الهجوم : ميتشيل تي قريدي.