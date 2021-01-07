تشكيل مباراة الوحدة والفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ، نظيره فريق الفتح اليوم الخميس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

تشكيل الوحدة :

حارس مرمى: عبدالله العويشير.

خط الدفاع: حمد الجيزاني، عبدالله الحافظ، بيدور هنريكي ، نايف كريري.

خط الوسط: هيرناني، وليد باخشوين، أنسليمو دي مورايس، ديمتري، حسين العيسي.

المهاجم: يوسف نياكاتي

تشكيل الفتح :

حراسة المرمى : ماكسيم كوفال.

خط الدفاع : نواف مشاري البوشل، عمار الدحيم ، توفيق بوحميد، ، محمد ناجي.

خط الوسط : محمد الفهيد ، مروان السعدان ،مراد باتنا ، علي الزقعان، محمد السعيد.

خط الهجوم : ميتشيل تي قريدي.