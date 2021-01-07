رونالدو خارج قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم من حيث القيمة السوقية

كشف مركز الدراسات الرياضية السويسرى (CIES) عن قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، خلال العام الجاري من حيث القيمة السوقية.

واعتمد المركز خلال إعداد قائمته؛ على احتساب القيمة الفنية للاعب وعمره، بالإضافة إلى الفترة المتبقية على نهاية عقده مع ناديه، وهو ما يؤثر على قيمته السوقية المتوقعة في حال قرر الانتقال لنادي آخر.

وبناءً على المعطيات التي اعتمد عليها المركز، فإن اللاعبين الذين تتبقى على إنتهاء عقودهم فترة قصيرة، تنخفض قيمتهم السوقية بشكل تلقائي، نظرًا لسهولة إتمام صفقة التعاقد معهم من جانب الأندية الراغبة في ضمهم، على عكس أصحاب العقود طويلة الأمد.

وتصدر نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد قائمة أغلى لاعبي العالم، بقيمة سوقية بلغت 165.6 مليون يورو، وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا مع الشياطين الحمر في يونيو 2023.

وجاء في المركز الثاني، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند (20 عامًا)، وبلغت القيمة السوقية للنجم النرويجي 152 مليون يورو، وينتهي عقده مع أسود الفيستيفاليا في يونيو 2024.

وحل الظهير الأيمن لليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد (22 عامًا) في المركز الثالث، بقيمة سوقية تبلغ قيمتها 151.6 مليون يورو، وينتهي عقده مع الريدز في صيف 2024.

فيما تراجع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي للمركز الخامس؛ نظرًا لاقتراب عقده من الانتهاء مع نادي العاصمة الفرنسية وتحديدًا في صيف 2022، حيث بلغت القيمة السوقية للاعب البالغ من العمر 22 عامًا، 149.4 مليون يورو.

أما بالنسبة لهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح فقد احتل المركز الثاني عشر في قائمة أغلى لاعبي العالم، حيث بلغت القيمة السوقية للنجم المصري حوالي 134 مليون يورو، فيما ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع الريدز، في يونيو 2023.

كما شهدت القائمة تراجعًا حادًا لنجمي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي؛ ليونيل ميسي (44 عامًا) وكريستيانو رونالدو (35 عامًا)، وذلك بالنظر لتقدمهما في العمر، بالإضافة إلى قرب إنتهاء عقودهما.

حيث جاء النجم الأرجنتيني في المركز السابع والتسعين بالقائمة، بقيمة سوقية بلغت 54 مليون يورو، وينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

فيما خرج النجم البرتغالي من قائمة المائة الأوائل وحل في المركز 131، بقيمة سوقية بلغت 47 مليون يورو، وينتهي عقده مع يوفنتوس في صيف 2022.

وفيما يلي قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم، طبقًا لمركز الدراسات الرياضية السويسرى:

1- ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد (165.6 مليون يورو).

2- إيرلينج هالاند – بوروسيا دورتموند (152 مليون يورو).

3- ترينت ألكسندر أرنولد – ليفربول (151.6 مليون يورو).

4- برونو فيرناديز – مانشستر يونايتد (151.1 مليون يورو).

5- كيليان مبابي – باريس سان جيرمان (149.4 مليون يورو).

6- جادون سانشو – بوروسيا دورتموند (148.3 مليون يورو).

7- جواو فيليكس – أتلتيكو مدريد (141.5 مليون يورو).

8- ألفونسو دافيز – بايرن ميونخ (139.2 مليون يورو).

9- رحيم ستيرلينج – مانشسستر سيتي (136.9 مليون يورو).

10- كاي هافيرتز – تشيلسي (136 مليون يورو).