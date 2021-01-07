اخبار السعودية | ما اسباب تدهور نتائج النصر وابتعاده عن المنافسة؟ الدويش يرد

يرى الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن هناك بعض العوامل التي تسببت في ابتعاد النصر عن المنافسة على الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن الفريق كان قد عاد من بطولة دوري أبطال آسيا وهو شبه جاهز للمنافسة في الموسم الحالي.

وكان النصر قد تأهل إلى نصف دوري أبطال آسيا، ثم ودع البطولة أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح، ومع بداية الموسم في الدوري السعودي عانى الفريق من نتائج كارثية.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “عاد النصر من آسيا وهو شبه جاهز للموسم لكن عوامل ستة دهورته وأبعدته عن المنافسة.. إجازة عشرة أيام بعد العودة ..كورونا، عدم جاهزية هدّافه.. هبوط مستوى حارسه ودفاعه.. التحكيم.. التكديس”.

وتنتظر جماهير النصر مواجهة الفريق غدًا الجمعة مع ضيفه العين، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويتواجد النصر في المركز الرابع عشر، بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، بعد مرور 11 جولة، وهو مركز لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين.